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Россиянина ударило током в кафе, когда он выходил на улицу

Бастрыкин поручил доложить о случае из Барнаула, где юношу ударило током в кафе
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Telegram-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

Александр Бастрыкин заинтересовался результатами проверки инцидента в барнаульском кафе, в ходе которого юноша получил электротравму. Об этом сообщили в информационном центре Следственного комитета России.

К председателю СК обратилась сестра пострадавшего. Она заявила, что 8 мая 2025 года ее 19-летнего брата ударило током в кафе на улице Ленина, 57. По словам девушки, ее родственник выходил из кофейни и получил разряд, когда взялся за ручку входной двери.

«Его в течение 40 секунд держал в напряжении электрический ток. На помощь пришел незнакомый мужчина, который просто оторвал моего брата от двери. После чего брат потерял сознание, начались судороги по всему телу, пошла пена изо рта», — делилась девушка подробностями инцидента с Telegram-каналом «В КУРСЕ 22 | Барнаул».

При этом, по словам родственницы, на просьбу его спутницы вызвать скорую персонал заведения якобы «реагировал неохотно», первую помощь ему никто не оказывал. Сейчас пострадавший находится в больнице. Автор сообщения сетовала на то, что руководство заведения якобы не предпринимает никаких мер реагирования на ситуацию.

Бастрыкин заявил, что взял дело на контроль и попросил своих коллег из Алтайского края держать его в курсе расследования.

Ранее в Пермском крае рыбак получил удар током из-за слишком длинной удочки.

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