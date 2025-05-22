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Глава Беловского района Волобуев рассказал о работе органов власти во время вторжения

Волобуев доложил Путину обстановку в Беловском районе Курской области
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Телеграм-канал «Глава Беловского района Курской области Н. В. Волобуев»

С начала вторжения ВСУ глава Беловского района Курской области Николай Волобуев ежедневно выезжал на приграничные территории, встречался с жителями и координировал помощь. Об этом он рассказал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Ежедневно я как глава района ездил на приграничные территории, встречался с людьми. Все главы остались на территории, коммунальные службы также остались на территории. Люди видели, что власть на месте», — подчеркнул Волобуев.

С первых дней конфликта руководитель занимался эвакуацией населения. Для тех, кто решил остаться, он организовывал доставку хлеба и другой помощи, а также участвовал в ликвидации последствий атак на коммунальную инфраструктуру.

Напомним, Путин связался по телефону с Николаем Волобуевым, пострадавшим от атаки украинского беспилотника и находящимся в больнице, пожелав ему скорейшего восстановления. В ходе разговора они упомянули и отмечаемый сегодня православными христианами День святого Николая Угодника. Путин пообещал, что этот праздник будут отмечать.

Ранее Николай Волобуев в своем Telegram-канале сообщил, вместе с главой Гирьянского сельсовета Польским Юрием Владимировичем принял участие в совещании в городе Курчатов, которое провел президент РФ Владимир Путин с руководителями муниципалитетов Курской области, где президент высоко оценил работу муниципального приграничья.

В своем выступлении он рассказал президенту о работе в августовские дни 2024 года по эвакуации и спасению мирных жителей Беловского района и проинформировал о сегодняшней ситуации по обеспечению жизнедеятельности района.

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