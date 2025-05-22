Иностранец надругался над девушкой в московском подъезде

В Москве иностранца обвинили в надругательстве над девушкой в подъезде

В Москве по обвинению в надругательстве над девушкой в подъезде задержали иностранца. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Инцидент произошел 19 мая в подъезде жилого дома на улице Широкой. По версии следствия, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой девушки.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, им оказался иностранец. Следствие провело с ним необходимые процессуальные действия и предъявило обвинение по уголовной статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

В ближайшее время следственные органы намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Петрозаводске будут судить мужчину, надругавшегося над детьми на улице. Его жертвами стали трое малолетних, не достигших возраста 14-ти лет.

Ранее в Тюмени неизвестный надругался над девушкой на улице.