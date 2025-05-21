В Тюмени неизвестный надругался над девушкой на улице

72.ru: в Тюмени ищут мужчину, надругавшегося над девушкой на улице

В Тюмени новый знакомый заманил девушку под мост и изнасиловал, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая в районе улицы Щербакова. Девушка поссорилась с родителями и отправилась одна гулять по ночному городу. Во время прогулки она познакомилась с мужчиной, новый знакомый заманил ее под мост в безлюдное место и изнасиловал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, насильнику может грозить до шести лет лишения свободы. По данным URA. ru, пострадавшей является несовершеннолетняя.

До этого сообщалось, что дядю заподозрили в изнасиловании девятилетней племянницы в Омской области. Местный житель выпил и на веранде своего дома надругался над девятилетней дочерью брата. Как сообщается, жертва жила по соседству с насильником, который ранее был судим за кражи, причинение вреда здоровью и другие преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Чите девушка отбилась от насильника в подъезде дома.