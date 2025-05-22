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Более 150 жителей Петербурга приняли участие в экологическом сап-заплыве

В Петербурге более 150 граждан приняли участие в сап-заплыве на НМЭК-2025
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Алексей Даничев/РИА Новости

Более 150 жителей Санкт-Петербурга приняли участие в заплыве на сапах в рамках Невского международного экологического конгресса — 2025. Организатором выступил Российский экологический оператор (РЭО), сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу компании.

«Этот вид спорта очень популярен среди жителей Санкт-Петербурга. И мы рады были увидеть на мероприятии столько горожан и гостей северной столицы. При этом сапы — один из самых экологичных видов водных развлечений», — подчеркнула гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Заплыв прошел 21 мая по кольцевому маршруту: набережная сквера Александра Володина — Уральский мост. На мероприятии был организован раздельный сбор отходов. Кроме того, в стартовом городке юные гости смогли поучаствовать в познавательных играх.

До этого сообщалось, что к июню в 19 регионах России будет подписано 36 концессионных соглашений в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На сегодняшний день завершена разработка финансовых моделей для 17 проектов в 10 субъектах страны.

Ранее у РЭО сменился генеральный директор.

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