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«Лучше на пинковой тяге»: в Госдуме оценили идею исключать школьников за плохое поведение

Депутат Вассерман: школьников с плохим поведением нужно отправлять в спецшколы
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Школьников, которые плохо себя ведут, нужно исключать из обычных школ и отправлять в спецучреждения, чтобы они не стали примером всему классу. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он считает, что из хулиганов может выйти толк, если они возьмутся за ум, но для этого нужно создать «пинковую тягу».

«Из хулиганов вполне могут вырасти очень достойные люди, но для этого хулиганам сперва надо перестать хулиганить и взяться за ум. К сожалению, обширный опыт показывает, что за ум берутся далеко не все и не сразу, и надо к этому людей подталкивать. Вообще, дела лучше всего движутся на пинковой тяге. И, к сожалению, к поведению школьников это тоже относится. Если мы не обращаем внимания на его плохое поведение, он рано или поздно либо создаст помехи всему классу, либо, что ничуть не лучше, станет для всего класса примером того, что можно безобразничать, и ничего за это не будет. Поэтому теоретически не исключено даже, что детей, по какой-либо причине не желающих или не умеющих браться за ум, придется и впрямь исключать из обычной общеобразовательной школы, направлять в какие-нибудь учебные заведения, специализирующиеся на людях с отклонениями в поведении. Это все, конечно, очень нежелательно, но это бывает необходимо. Необходимо в интересах всех одноклассников, да в конечном счете, пожалуй, и в интересах самого этого ребенка, ибо чем раньше он возьмется за ум, тем больше шансов, что из него выйдет толк», — сказал он.

22 мая глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что школьников нужно серьезно наказывать за плохое поведение, в том числе и исключать из учебного заведения.

До этого стало известно, что с 1 сентября 2025 года в России стартует пилотный проект по введению оценок за поведение. Нововведение затронет несколько школ в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, Мордовии, Чечне и ЛНР.

Фадеев поддерживал решение Минпросвещения о проведении эксперимента. По его словам, поведение следует оценивать по формуле «зачет-незачет», а не по стандартной пятибалльной системе.

Ранее в Минпросвещения рассказали о вариантах оценки поведения школьников.

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