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Москвичей предупредили о закрытии участка оранжевой ветки метро на выходные

Дептранс: участок между «Новыми Черемушками» и «Октябрьской» закроют до 1 июня
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РИА Новости

В московском метро на оранжевой ветке временно перекроют участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская». Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта города Москвы.

«В выходные дни 31 мая – 1 июня и 7-8 июня не будут ходить поезда на участке между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что участок будет закрыт для строительства пересадки на будущую станцию метро «Академическая» Троицкой линии.

До этого глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов сообщил, что в конце 2025 года в столичном метро начнутся испытания нового поезда «Москва-2026», которые уже в следующем году может выйти на линии.

По его словам, в ближайшие годы в метрополитене могут появиться первые беспилотные поезда.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о планах ввести в эксплуатацию Рублево-Архангельскую линию метро в 2026-2027 году и Бирюлевскую линию метро в 2030 году. По его словам, к этому времени доля новых вагонов в столичной подземке увеличится с нынешних 75% до 90%.

Ранее принявшую роды в метро Москвы девушку предложили перевести на бюджет.

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