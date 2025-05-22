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Женщина жаловалась на боли и выяснила, что вынашивает своего «близнеца»

Daily Mail: в США врачи удалили у женщины опухоль с волосами
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Опухоль, известная как тератома, развивалась внутри Саванны Стютерс с самого рождения, но долгое время оставалась незамеченной. Лишь в 18 лет, на первом году обучения в университете, американка начала испытывать сильные боли и постоянное кровотечение. Врачи списывали все на гормональную перестройку после установки внутриматочной спирали.

Многократные обращения к врачам не дали результатов — женщине говорили, что это нормальная реакция организма. Однако состояние ухудшалось. После поступления в отделение скорой помощи УЗИ выявило у американки огромную кисту яичника размером 8 см. Через три дня ей провели операцию по удалению образования.

Хотя изначально планировалась минимально инвазивная процедура, киста оказалась больше ожидаемых размеров. Хирургам пришлось выполнить открытую операцию, в результате которой была удалена сама опухоль и пораженный яичник. Внутри кисты врачи обнаружили волосы, жир, три моляра и образование, напоминающее глаз.

«Когда мама рассказала мне, что они удалили, мой рот открылся так широко, что она даже сфотографировала меня от удивления», — говорит Саванна.

Саванна перенесла тяжелое восстановление: три рубца, ограничение подвижности, побочные эффекты от лекарств. Она также связывает проблемы с зубами и дефицит кальция с тем, что опухоль «поглощала» кальций из ее организма.

Стюартс выражает разочарование из-за того, что врачи не услышали ее сигналы тревоги. Она призывает женщин доверять своему организму и настаивать на дополнительных обследованиях, если что-то идет не так.

«Я шучу, что вошла в операционную, а вышла родившей своего злого двойника», — говорит она.

Ранее женщина, страдавшая от болей в спине 10 лет, узнала, что это была опухоль позвоночника.

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