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Россиянам рассказали, как сделать винегрет максимально полезным

Врач Мойсенко: овощи для винегрета не стоит доваривать до конца
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Nina Firsova/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сделать винегрет более полезным, овощи следует отваривать до состояния альденте, то есть оставлять слегка недоваренными. Так они сохранят максимальное количество витаминов и микроэлементов. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила главный врач клиники «Риммарита», кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

«То, что сегодня критикуется: свекла — нет, морковь — нет, потому что высокий гликемический индекс в отварном состоянии, мягком. Но если мы готовим салат в состоянии альденте, то есть чуть-чуть не довариваем, он получается достаточно жестковатый, он является более полезным по сравнению с переваренными овощами», — пояснила специалист.

Кроме того, вместо подсолнечного масла для заправки стоит использовать льняное или оливковое, добавила она.

22 мая отмечается День винегрета. В преддверии праздника аналитики АТОЛ решили выяснить, как изменились цены на ингредиенты для этого традиционного русского салата. Так, в среднем приготовить блюдо стало на 24% дороже.

Больше других из ингредиентов винегрета подорожал картофель. Средняя стоимость покупки килограмма составила 91 руб., что на 63% выше показателей 2024 года. Другой корнеплод — свекла — подорожал на 42%, до 98 руб. за килограмм. Морковь же выросла в цене на 29%, до 76 руб. за килограмм.

Ранее диетолог рассказала, какие блюда можно есть в фастфуде без вреда для здоровья и фигуры.

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