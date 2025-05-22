Прокурор запросил 24 года для обвиняемого в убийстве скейтера в Москве

Прокурор запросил 24 года для москвича Демина, убившего скейтера из ревности

Прокурор потребовал более 20 лет лишения свободы москвичу Андрею Демину, который обвиняется в убийстве скейтера Константина Балишанского на западе столицы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Гособвинитель Максим Жук во время прений сторон просил суд признать 36-летнего Демина виновным сразу по нескольким статьям: об убийстве, посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконном изготовлении огнестрельного оружия и о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов к нему.

«Прокурор <...> предложил суду назначить Демину наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В начале июня прошлого года в Москве Демин на почве ревности застрелил Балишанского из автомата и попытался убежать. Его поймали спустя 2,5 часа, но при задержании, как сообщалось, он не менее 15 раз выстрелил в сотрудников ГАИ и был ранен в голову ответным огнем.

По данному факту возбудили уголовное дело. Во время обыска по месту регистрации подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

Ранее сообщалось, что мужчина перерезал горло своему другу, и отправил ролик его родным.