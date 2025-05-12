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Мужчина перерезал горло своему другу и отправил ролик его родным

Житель Индии расправился с другом из-за денег и отправил сцену убийства его родным
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Global Look Press

В Индии мужчина под камерой перерезал горло другу и отправил видео родственникам покойного. Об этом сообщает Times of India.

По данным индийских СМИ, 7 мая родственники пострадавшего получили шокирующее видео и тут же обратились за помощью в полицию. На следующий день тело 21-летнего юноши нашли в лесу неподалеку от деревни Пипраха в штате Мадхья-Прадеш.

Вскоре были арестованы убийца, 25-летний Раджниш Мишра, а также двое его сообщников, один из которых и снимал расправу на видео. Полицейские установили, что у обвиняемого с жертвой был конфликт из-за денег.

Мишра сначала позвал друга в лес, а затем перерезал молодому человеку горло, пока один из злоумышленников удерживал потерпевшего. Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Ранее подросток задушил и утопил двух мальчиков за то, что те ловили рыбу в пруду его семьи.

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