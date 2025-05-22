Авиаэксперт: в российских авиакомпаниях не будет стоячих мест

Авиаэксперт Гусаров: в российских самолетах не будет стоячих мест

В самолетах российских авиакомпаний никогда не будет стоячих мест. Об этом в интервью «Ридусу» заявил редактор портала avia.ru Роман Гусаров, комментируя сообщения СМИ о возможном внедрении такой практики в бюджетных авиакомпаниях Запада.

По словам эксперта, ни в России, ни за рубежом ни один регулирующий орган не позволит перевозить пассажиров по воздуху в вертикальном положении, поскольку это противоречит элементарным нормам безопасности.

«В стоячем положении невозможно закрепить человека во время полета. А если самолет выполнит какой-то маневр, резкое уклонение, допустим — стоящие пассажиры рискуют полететь по салону, ломая себе руки-ноги и травмируя других пассажиров», — отметил Гусаров.

Как сообщает Daily Mail, к 2026 году западные авиакомпании внедрят стоячие места, увеличив количество пассажиров на 20%. По данным издания, такая компоновка салонов будет предусмотрена на рейсах продолжительностью до двух часов.

Ранее сообщалось, что в России урежут расходы на производство самолетов и вертолетов.