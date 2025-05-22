Россиянка чуть не лишилась ног после коррекции фигуры у косметолога

Ura.ru: в Тюмени девушка чуть не осталась без ног после посещения косметолога

В Тюмени девушка чуть не лишилась ног и полгода ходила с дырами в голенях после посещения косметолога. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в июле 2024 года, когда местная жительница обратилась к специалисту, называющему себя dr.Black cat, для коррекции икроножных мышц. Через несколько дней после процедуры у пациентки поднялась температура до 40 градусов, появились сильные отеки. Несмотря на заверения косметолога, что это нормальная реакция, состояние женщины ухудшилось — она была госпитализирована с абсцессом и перенесла экстренную операцию.

Пострадавшая провела в больнице 21 день, а затем еще полгода ходила с дырами в голенях и дренажем, чтобы оттуда мог выходить гной. Отсутствие своевременной медицинской помощи могло привести к ампутации ног.

По словам пострадавшей, суд установил, что косметолог не имела медицинского образования, и обязал ее выплатить компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Девушка считает сумму компенсации недостаточной и отмечает, что косметолог продолжает работать.

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