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Беременной россиянке перекосило лицо после процедуры у косметолога

SHOT: у беременной россиянки перекосило лицо после процедуры у косметолога

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Телеграм-канал «SHOT Проверка»

Беременной россиянке перекосило лицо после похода на уколы к косметологу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал «SHOT проверка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в июне, когда беременная девушка, предварительно получив одобрение от гинеколога, пришла на процедуру к ученице косметолога в качестве модели. Она совершила оплату переводом на банковскую карту и отправилась домой после манипуляций, однако уже на следующий день у нее «повело» один уголок губы. Со временем ситуация ухудшилась и у россиянки перекосило лицо.

Клиентка обратилась за помощью к косметологу, который проводил процедуру, и та заверила ее, что она «не одна такая» и через три недели все пройдет. Однако улучшений не последовало и специалист в грубой форме отказалась нести ответственность за ситуацию. Кроме того, выяснилось, что ей вкололи незарегистрированный в России ботулотоксин Refinex.

Ранее россиянка попала в больницу после лазерной эпиляции в частной клинике.

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