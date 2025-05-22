Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян в интервью французскому каналу GPTV прокомментировала обвинения в пропаганде русской пословицей.

Симоньян напомнила, что с обвинениями в пропаганде в адрес RT, как правило, выступают каналы «BBC» и CNN, которые сами выпускают подобный контент.

«Знаете, есть такая русская поговорка: «По себе людей не судят»», — ответила журналистка и добавила, что обычные люди не считают RT пропагандой.

Среди прочего Симоньян рассказала, что ряд западных стран, в частности Франция, предпринимают различные попытки, чтобы помешать работе RT, однако результатов эти действия не приносят.

В ноябре представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы Германии сообщил, что власти Берлина отказали в продлении вида на жительство (ВНЖ) трем сотрудникам российских СМИ и одному гражданину России, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня».

А в сентябре США обвинили медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, в работе на российскую разведку. Штаты ввели против предполагаемых «шпионов» санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в RT сообщили о разгроме оппозиции за рубежом.