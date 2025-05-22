Эксперт раскрыл цели разработки Россией космического оружия

Собственные разработки противоспутникового оружия сегодня имеют практически все крупные страны мира, включая Россию, США и Китай. Это «глаза» любой армии, которые никак не связаны с инопланетными угрозами, объяснил НСН эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По словам специалиста, сама по себе концепция космоса как потенциального поля боя старше самой космонавтики. По этой причине все крупные государства разрабатывают противоспутниковое оружие, что ни для кого не является секретом. Есть ядерное, лазерное и кинетическое оружие, добавил Костикин.

Он напомнил, что в любом конфликте спутниковая система противника – одна из самых главных целей, так как является, по сути, основным способом связи, «глазами» армии.

«Инопланетяне пока не представляют собой настолько серьезную угрозу для безопасности, чтобы расходовать на них дорогостоящие ресурсы», — заключил эксперт.

Напомним, командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен накануне заявил, что военнослужащие США наблюдали за российским кинетическим оружием в космосе. По его словам, российские войска «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием». Американский генерал добавил, что подобное оружие может применяться и против спутников США.

Ранее Кремль ответил на обвинения в выводе на орбиту «космического оружия».