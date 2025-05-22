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Кубанец, угрожавший бутафорским топором на парковке, получил 10 суток ареста

В Сочи мужчина, размахивающий топором из фольги на парковке, получил 10 суток
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Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Сочи Центральный районный суд вынес приговор местному жителю, который размахивал бутафорским топором в ходе ссоры. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, 21 мая у обвиняемого произошел конфликт с другими жителями из-за парковочного места на улице Яблочной.

«В ходе конфликта, возникшего из-за парковочного места, один из водителей начал угрожать оппонентам предметом, похожим на топор. Мужчина был задержан, топор изъят. При осмотре оказалось, что «оружие» изготовлено из фольги», — рассказали в пресс-службе.

На нарушителя общественного порядка был составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Суд признал его виновным и назначил десять суток административного ареста.

До этого в Магаданской области местный житель заподозрил жену в измене и, вооружившись топором, отомстил предполагаемому сопернику, повредив его иномарку.

Ранее уралец выстрелил своему сопернику в голову из-за женщины.

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