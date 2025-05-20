Россиянин выстрелил своему сопернику в голову из-за женщины

В Челябинской области мужчина выстрелил в голову своему сопернику из-за женщины, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В конце апреля житель региона обратился в полицию с заявлением о пропаже своего 44-летнего сына, который уже некоторое время не отвечал на его звонки. Было установлено, что 29 апреля мужчина уехал из дома на автомобиле и в тот же день встретился со своим 43-летним знакомым в лесном массиве под Озерском. Там между ними возник конфликт на почве ревности, который закончился стрельбой.

Подозреваемый произвел не менее двух выстрелов из ружья в потерпевшего, один из которых — в голову. Далее он замаскировал автомобиль жертвы при помощи листвы, москитной сетки и досок, а его тело закопал в лесу. К настоящему времени мужчина уже заключен под стражу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



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