На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, который приставал к детям во дворе, заключили под стражу в Кургане

Суд в Кургане арестовал мужчину, пристававшего к детям
close
Следственное управление СК РФ по Курганской области

В Кургане избрали меру пресечения местному жителю, которого уличили в домогательствах в отношении детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«Сегодня судом по ходатайству следователя курганцу, обвиняемому в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как долго фигурант пробудет под арестом, не уточняется. В СК не исключают, что мужчина может быть причастен к другим подобным эпизодам.

Инцидент произошел 18 мая. Мужчина приставал к детям во дворе одного из домов на улице Гоголя. Это заметила местная жительница и обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что в момент инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина во всем сознался.

Ранее пьяный мужчина домогался школьниц и устроил дебош в метро Петербурга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами