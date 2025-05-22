Мужчину, который приставал к детям во дворе, заключили под стражу в Кургане

В Кургане избрали меру пресечения местному жителю, которого уличили в домогательствах в отношении детей. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

«Сегодня судом по ходатайству следователя курганцу, обвиняемому в совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетних детей, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как долго фигурант пробудет под арестом, не уточняется. В СК не исключают, что мужчина может быть причастен к другим подобным эпизодам.

Инцидент произошел 18 мая. Мужчина приставал к детям во дворе одного из домов на улице Гоголя. Это заметила местная жительница и обратилась в полицию. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что в момент инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина во всем сознался.

Ранее пьяный мужчина домогался школьниц и устроил дебош в метро Петербурга.