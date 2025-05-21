В Кургане мужчина приставал к детям во дворе

В Кургане мужчину задержали за приставания к детям

Жителя Кургана подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, пьяный мужчина приставал к детям во дворе одного из домов. О том, сколько несовершеннолетних было на месте, не уточняется. Мужчину заметила местная жительница и обратилась в полицию.

Сотрудники МВД нашли подозреваемого и задержали. Выяснилось, что в момент инцидента он был в состоянии алкогольного опьянения. Сам мужчина во всем сознался.

«Следственные органы намерены ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

В СК не исключают, что мужчина может быть причастен к другим подобным эпизодам.

По данным МВД, в отношении подозреваемого составили административный протокол за появление пьяным в общественных местах.

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