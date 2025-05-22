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Французский фермер нашел на своем участке золото на €3,5 млрд

Во Франции фермер нашел тонны золота на своем участке, но не получит ничего
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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Французский фермер обнаружил на своей земле золотые самородки стоимостью более чем €3,5 миллиарда, но не имеет права на них. Об этом пишет Mirror.

По данным таблоида, неожиданную находку во время прогулки сделал 52-летний Мишель Дюпон, фермер из региона Овернь на юге Франции. Мужчина заметил мерцание в воде ручья, а затем начал копать и установил, что на его участке хранятся около 150 тонн золотых самородков.

Власти региона быстро вмешались, чтобы помешать Мишелю воспользоваться находкой, и лишили его права на долю. Мужчина заявил, что его жизнь изменилась после этого открытия. По его мнению, оно заставляет людей выкупать землю поблизости в надежде на удачу, однако сам фермер больше не имеет права проводить раскопки на своем участке.

Мнения жителей деревни, в которой живет Мишель, разделились. Одни против вторжения золотоискателей в их тихий быт, а другие считают, что это поможет местной экономике. Тем временем активисты-экологи обеспокоены возможными последствиями крупномасштабных горнодобывающих работ в этом районе.

Ранее кладоискатель шесть лет подряд исследовал поле рядом с домом и нашел ценный артефакт.

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