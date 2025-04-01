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Кладоискатель шесть лет подряд исследовал поле рядом с домом и нашел ценный артефакт

Британец откопал римскую монету после шести лет поисков с металлоискателем
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Black Country History Hunters

В Великобританиии 76-летний кладоискатель обнаружил очень редкую римскую монету после шести лет поисков на одном и том же поле, сообщает Good News Network.

Рон Уолтерс занимается поисками кладов долгие годы. Каждую весну и осень, пока будущий урожай еще не был посеян, он выходил на поле неподалеку от своего дома в Дадли, Западный Мидленд, и исследовал этот кусок земли дюйм за дюймом со своим металлоискателем в течение шести лет, но лишь недавно его старания принесли свои плоды. Пенсионер рассказал, что наткнулся на редкую римскую монету, датируемую 69 годом нашей эры, в тот день, когда собирался остаться дома.

«Я собирался пойти в четверг, но передумал. Это моя жена сказала: «Отстань от меня, иди прогуляйся». Я был рад, что послушался ее. Я отсутствовал пару часов и поймал сигнал. Я начал копать, но потом сигнал пропал», — вспоминает 76-летний мужчина.

Позже сигнал вновь появился над отдельным комком земли, Рон разломил его, и монета сама упала ему в руку. Позже он понял, что столь долгожданный артефакт оказался золотым ауреусом императора Авла Вителлия — римской монетой из древнеанглийского золота возрастом 1955 лет.

На прошлой неделе сделанную им находку продали аукционе Fieldings Auctioneers, вырученные за эту сделку £4645 (около 500 тыс. рублей) кладоискатель разделит с владельцем земли, на которой находится поле.

Ранее отец и сын нашли во время раскопок древний артефакт, поставивший в тупик ученых.

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