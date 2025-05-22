Названа предварительная причина смерти ректора МГАФК в голове Родины-матери

Ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Николай Чесноков скончался в голове монумента «Родина-мать» в Волгограде из-за того, что у него прихватило сердце. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, ректор посетил монумент с экскурсией. Он поднялся на самый верх, где ему стало плохо. Чесноков, по информации авторов материала, скончался до приезда скорой помощи.

112 пишет, что в настоящее время следователи проводят проверку. Точная причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

О смерти человека в голове монумента сообщало ИА «Высота 102». По его данным, после инцидента дверь, через которую осуществляется вход внутрь скульптуры, закрыта. Туристам, желающим попасть внутрь, сообщали, что проход закрыт по техническим причинам. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее в Подмосковье под окнами многоэтажки нашли тела двоих парней.