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В Совбезе назвали бездоказательными ордера МУС против РФ

Совбез РФ: экспертиза выявила бездоказательность ордеров МУС против РФ
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Shutterstock

Независимая юридическая экспертиза ордеров МУС на «арест» российских должностных лиц подтвердила бездоказательность данного решения. Об этом заявил РИА Новости заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

«За последние годы МУС стал послушной марионеткой в руках Запада. Под давлением своих кураторов данная инстанция приняла незаконное решение о выдаче ордеров на арест главы нашего государства», — сказал он.

Венедиктов отметил, что проведенная экспертиза констатировала о полном отсутствии доказательной базы по предъявленным обвинениям. Он также обратил внимание на неэффективность организации, которая при этом не стесняется злоупотреблять участием в «политических играх».

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что МУС является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».

По словам Медведева, МУС превратился в инструмент «неоколониальной репрессии». Зампред Совбеза РФ отметил, что за все время действия трибунала среди подсудимых не было ни одного европейца или североамериканца.

Ранее выдавший ордер на Путина прокурор МУС оставил пост из-за секс-скандала.

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