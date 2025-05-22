В Госдуме ответили на предложение Бастрыкина внести поправку в Конституцию РФ

Главные национальные черты жителей России — это народность, соборность, справедливость и милосердие, поэтому граждане поддержат закрепление национальной идеи в Конституции РФ, уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. Базироваться она должна на христианских ценностях, заявил он в беседе с RT.

Так Милонов прокомментировал соответствующую инициативу председателя СК РФ Александра Бастрыкина, призвавшего закрепить в Конституции национальную идею, основанную на традиционных ценностях. К таковым он отнес жизнь, права и свободы человека, патриотизм, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, а также крепкую семью и высокие нравственные идеалы.

Депутат поддержал эту инициативу, предложив ориентироваться в первую очередь на христианские ценности, созвучные всем народам страны, вне зависимости от национальности.

«Не думаю, что кто-то будет против, если мы закрепим в качестве национальной идеологии что-то, что связано с христианскими ценностями, — добавил он. — Православие столетиями являлось синонимом нашей государственности».

Напомним, Бастрыкин также назвал угрозы для современного общества, к числу которых отнес деструктивные течения и запрещенные организации, распространяющие экстремистские взгляды и вовлекающие молодых людей в криминальную деятельность. Он подчеркнул, что правоохранительные органы ведут комплексную работу по борьбе с этими явлениями.

Ранее в РПЦ предложили изменить текст Конституции, чтобы запретить аборты.