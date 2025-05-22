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70% россиян отметили возможности для самореализации молодежи в регионах

ВЦИОМ: 82% россиян считают, что в России созданы все условия для самореализации молодежи
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Большинство граждан (82%) считают, что в России созданы условия для самореализации молодежи, согласно результатам исследования аналитического центра ВЦИОМ, посвященного деятельности платформы «Россия — страна возможностей».

За семь лет существования платформа зарекомендовала себя как эффективный социальный лифт, объединяющий талантливую молодежь, что подтверждают данные исследования.

Информированность о платформе значительно выросла: если в 2020 году о ней знали менее трети россиян, то сегодня — почти каждый второй (46%). Большинство граждан (82%) считают, что в России созданы условия для самореализации молодежи, а 70% отмечают наличие таких возможностей в своих регионах.

За пять лет уверенность в этом выросла в 1,3 раза на общероссийском уровне и в 1,5 раза — на региональном. Две трети россиян (66%) убеждены, что проекты платформы способствуют самореализации молодежи.

Платформа включает более 20 проектов, которые помогли тысячам участников получить образование, построить карьеру и внести вклад в развитие страны.

Привлекательность проектов остается высокой: 68% россиян хотели бы, чтобы их дети или внуки участвовали в них. Пик интереса пришелся на 2019 год, но показатели стабильно держатся в диапазоне 61–69%, что свидетельствует об устойчивом доверии к платформе.

Опрос прошел 16 мая 2025 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее сообщалось, что в проектах платформы приняли участие более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран мира.

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