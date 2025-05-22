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Россиянам объяснили, помогают ли книги в борьбе с депрессией

Врач Крашкина: книги могут помочь в борьбе с депрессией
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Korawat photo shoot/Shutterstock/FOTODOM

Чтение книг о ментальном здоровье может оказать помощь в борьбе с тревожным состоянием и депрессией. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. По ее словам, с помощью литературы читатель может понять свои эмоции, снизив тем самым чувство тревоги.

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина, депрессия может возникнуть из-за недостатка в организме витамина D, поскольку он участвует в синтезе серотонина.

«Книги предлагают практические рекомендации и техники по управлению стрессом и улучшению психического здоровья. <...> Чтение личных историй и опыта других людей, страдающих от депрессии, может быть терапевтическим, так как читатели могут увидеть, что они не одни в своих переживаниях», — пояснила Крашкина.

Однако важно понимать, что книги не являются заменой профессиональной медицинской помощи, а могут лишь дополнить терапевтический процесс, добавила специалист.

Недавно ученые университетов Оттавы (Канада) и Калифорнии (США) обнаружили, что у людей с депрессивным расстройством почти в два раза активнее работает сеть выявления значимости — мозговая система, отвечающая за переключение внимания и обработку эмоциональных стимулов.

Ранее россиян предупредили о риске развития депрессии из-за диет.

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