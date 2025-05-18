Найдена ключевая мозговая сеть, связанная с развитием депрессии

Ученые Университетов Оттавы (Канада) и Калифорнии (США) обнаружили, что у людей с депрессивным расстройством почти в два раза активнее работает сеть выявления значимости — мозговая система, отвечающая за переключение внимания и обработку эмоциональных стимулов. Результаты исследования опубликованы в журнале Genomic Psychiatry.

Анализ данных функциональной МРТ показал, что у большинства людей с текущей или перенесенной депрессией наблюдается синхронная гиперактивность этой сети, включающей области, связанные с эмоциями, принятием решений и реакцией на вознаграждение. Подобная активность может затруднять переключение между мыслями и способствовать зацикливанию на негативных переживаниях — типичному признаку депрессии.

По словам одного из авторов работы, доктора Николаса Фабиано, выявленный маркер может использоваться для ранней диагностики, когда симптомы еще не проявились. Это позволит начинать лечение до того, как расстройство разрушительно скажется на жизни пациента.

Ученые также предполагают несколько возможных причин таких изменений: компенсаторная перестройка мозга, влияние генетики или атрофия других зон, из-за чего сеть значимости визуально выглядит увеличенной.

Исследователи подчеркнули, что депрессия — это не просто нарушение уровня нейромедиаторов, а сбой в коммуникации между разными отделами мозга. Новые данные могут повлиять на развитие персонализированных подходов к лечению, включая таргетную нейромодуляцию и терапию, основанную на перестройке нейросетей — например, с помощью физических упражнений или препаратов.

Ранее были названы болезни, повышающие риск развития депрессии.