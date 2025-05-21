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Годовалая девочка получила ожоги, обварившись горячим чаем

В Оренбургской области ребенок обварился, опрокинув кружку с чаем
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FotograFFF/Shutterstock

В Новоорском районе Оренбургской области устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней, девочка получила ожоги рук. Об этом сообщает kp.ru.

Годовалая девочка находилась дома вместе с матерью, потянулась за телефоном и опрокинула на себя кружку с горячим чаем. Ребенок обварился и был госпитализирован, у пострадавшей диагностированы ожоги предплечья.

Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области четырехлетний мальчик опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. У ребенка диагностированы ожоги ног. Похожий случай произошел в Уфе, где семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Пострадавший получил ожоги 30% поверхности тела, включая плечи, спину и ноги.

Ранее в Омске ребенок угодил в лужу с кипятком и получил ожоги.

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