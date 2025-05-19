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Двухлетний ребенок отравился психотропными веществами в Петербурге и попал в реанимацию

«Москвач+»: в Петербурге ребенок отравился веществами и попал в реанимацию
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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге малолетний ребенок отравился психотропными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач+».

Инцидент произошел в городе Пушкине. Двухлетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали отравление сильнодействующими психотропными веществами и поместили малолетнего в отделение реанимации.

В настоящее время полиция проводит проверку для установления источника и обстоятельств попадания опасных веществ в организм ребенка.

До этого в Бурятии двухлетний ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии, отравившись технической жидкостью, найденной в гараже в бутылке из-под сока. Девочку госпитализировали с химическими ожогами гортани и пищевода. На момент поступления в больницу состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Ранее у младенца из семьи мигрантов-нелегалов в крови обнаружили следы кокаина и героина.

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