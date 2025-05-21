Российская учительница надела ученику мусорное ведро на голову

В Саратове разгорается скандал вокруг педагога младших классов одного из лицеев, которая не смогла сдержать эмоции, воспитывая одного из подопечных. В частности, учительница угрожала мальчику и надевала ему на голову мусорное ведро. Все это одноклассники мальчика сняли на видео. Позже запись опубликовало издание «Взгляд-инфо».

Из нее следует, что конфликт у педагога и третьеклассника случился из-за жвачки, которую мальчик отказывался выплюнуть по просьбе учительницы. На кадрах классная руководительница стоит около нарушителя и держит мусорное ведро рядом с его головой, настойчиво требует того выплюнуть жвачку. Когда на очередную просьбу ученик заявляет отказом, женщина надевает ему на голову ведро. После этого она собирает в него, предположительно, вещи школьника и ставит ведро у двери в кабинет.

«По информации администрации лицея, учитель начальных классов не справилась с эмоциями, проявив недопустимое поведение с учащимся. Проведена оперативная проверка, по итогам которой учитель уволен», — прокомментировали инцидент в администрации Октябрьского района города.

Там отметили, что родителям мальчика принесли извинения, а с педагогическим коллективом провели беседу об этических нормах.

Ранее в Екатеринбурге учительница биологии дала пощечину ученику-хулигану.