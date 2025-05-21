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В Приморье учительница спровоцировала избиение ученика и наблюдала за дракой

В Артеме школьники загнобили одноклассника с подачи учительницы
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Telegram-канал ЧП Артем

Школьники избили одноклассника с подачи учительницы в Артеме. Об этом сообщает «Город В».

По данным Telegram-канала, в день инцидента ученики одного из начальных классов стали избивать ребенка. На кадрах с места заметно, что дети наносят мальчику удары, пока тот сидит за партой, прикрывая голову руками. При этом педагог находится в классе, но не реагирует на ситуацию.

Как рассказала местная жительница, после инцидента на улице мальчика снова избили, педагог снова смотрела на ситуацию со стороны и не пыталась прекратить конфликт. Известно, что учительница ранее уже проявляла личную неприязнь к школьнику.

Во время проверки прокуроры выяснили, что в классе дети избили его после замечаний учительницы.

«Педагог не предприняла необходимых действий для предотвращения конфликта и защиты ребенка», – сообщается в публикации.

После мероприятий с детьми, которые участвовали в конфликте, провели профилактическую беседу. Учительницу уволили.

Ранее в Новороссийске учитель толкнул школьника из-за детского конфликта.

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