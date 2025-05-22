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У звезды «Слова пацана» случился приступ

SHOT: у актрисы из «Слова пацана» Лапшиной случился приступ в театре
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Сергей Карпухин/ТАСС

У актрисы Ольги Лапшиной, наиболее известной российским телезрителям по сериалам «Аутсорс» и «Слово пацана», случился приступ в театре. Артистке вызвали скорую помощь из-за сильной боли в области сердца, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 63-летней знаменитости стало плохо во время спектакля «Пигмалион». Медики экстренно приехали на вызов в Театр Терезы Дуровой в Москве.

Актрисе оказали первую помощь, однако от госпитализации она отказалась. Теперь Лапшиной необходимо пройти обследование, чтобы установить точный диагноз.

Фильмография Ольги Лапшиной насчитывает более 100 ролей в российских фильмах и сериалах. Она продолжает активно сниматься в кино и играть в театре.

До этого в Москве госпитализировали актера Григория Чабана, который упал в обморок во время спектакля в Петербурге. Чабану стало плохо в самом начале спектакля «Три сестры», предварительно, из-за спазма сосудов.

Как позже рассказал сам актер, после потери сознания ему сделали компьютерную томографию, проверили кровь и сосуды. По его словам, все оказалось в порядке.

Чабан допустил, что причиной его обморока может быть психосоматика.

Ранее Боярский в театре упал с высоты трех метров и получил травмы.

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