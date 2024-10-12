Актер Григорий Чабан упал в обморок во время выступления

Актер Григорий Чабан упал в обморок во время спектакля в театре Ленсовета в Петербурге. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, это произошло из-за спазма сосудов, сейчас артист находится в больнице. Ему стало плохо во время спектакля «Три сестры». Уже в самом начале постановки артисту стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Теперь артисту нужно пройти несколько медицинских обследований. Несостоявшийся спектакль перенесли на 2 декабря.

1 октября Telegram-канал 112 сообщил, что народного артиста РСФСР Василия Ливанова госпитализировали. Тогда артисту провели операцию на фоне инфаркта. Спустя несколько дней Mash сообщил, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

10 октября СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Врачи НИИ Склифосовского отмечали, что его состояние ухудшается с каждым днем.

Ранее актеру Борису Щербакову вызвали скорую в Москве.