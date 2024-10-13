Чабан рассказал, почему упал в обморок на спектакле в Петербурге

Актер Григорий Чабан, упавший в обморок во время спектакля в Петербурге, рассказал «Известиям», что у него все нормально.

По словам артиста, после потери сознания ему сделали компьютерную томографию, проверили кровь и сосуды, все оказалось в порядке.

«Скорее всего, это просто психосоматика», — отметил Чабан.

Он рассказал, что переживал из-за спектакля по «Трем сестрам»: в Театре им. Ленсовета его не играли с весны, поэтому он перенервничал.

Об обмороке артиста стало известно накануне вечером. По предварительной информации, это произошло из-за спазма сосудов, его доставили в больницу. Чабану стало плохо в самом начале спектакля «Три сестры». Несостоявшееся выступление перенесли на 2 декабря.

Чабан играет в труппе петербургского Театра им. Ленсовета уже 12 лет. С 2020 года он также состоит в труппе БДТ им. Товстоногова. Артист получил театральную премию для молодых «Прорыв» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение Германа в спектакле «Пиковая дама». Чабан также снялся в 62 фильмах.

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