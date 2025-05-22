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Названы утренние напитки, которые помогут взбодриться и ускорить обмен веществ

Pravda.Ru: вода с лимоном поможет взбодриться и ускорить обмен веществ
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Igor Normann/Shutterstock/FOTODOM

Вода с лимоном поможет взбодриться утром, а также ускорить обмен веществ, вывести токсины и укрепить иммунитет. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на тренера по фитнесу.

По его словам, напиток также улучшит состояние кожи, работу пищеварения, выработку желчи и поможет уменьшить вздутие живота. Еще один полезный утренний напиток — вода с семенами зиры. Он обладает полезными свойствами для пищеварения, будет способствовать сжиганию жира, уменьшению вздутия живота и улучшению обмена веществ.

Вода с семенами чиа позволит контролировать вес, поддержать водный баланс и избежать переедания, с семенами фенхеля — активировать обмен веществ, очистить желудок и улучшить пищеварение.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова до этого рассказала «Газете.Ru», что зеленый чай поможет замедлить старение. Он содержит катехины, помогающие ускорить метаболизм и уменьшающие воспаление. Он также защищает кожу от повреждений, вызванных UV-лучами. Травяные чаи, такие как мятный или ромашковый, содержат антиоксиданты и способствуют улучшению пищеварения и расслаблению.

Ранее сообщалось, что ключевой компонент энергетиков провоцирует агрессивный рак крови.

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