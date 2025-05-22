На северо-востоке Чехии продлили режим ЧС в районе аварии поезда с бензолом

Чешский кабмин продлил режим ЧС в районе аварии цистерн с бензолом до 26 июня

Чешский кабмин в среду продлил до 26 июня режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в районе города Густопече-над-Бечвоу (на северо-востоке страны), где в феврале этого года в результате аварии грузового поезда из нескольких цистерн вылился и загорелся бензол. Об этом сообщает Чешское ТВ.

В публикации отмечается, что режим ЧС продлили в целях сохранения условий для устранения ущерба после аварии.

По данным анализа Минприроды Чехии, очистка загрязненной почвы может занять шесть месяцев, а движение поездов произойдет уже в июне.

До этого министр охраны окружающей среды Чехии Петр Гладик заявил, что утечка бензола в чешском городе Густопече-над-Бечвоу на северо-востоке страны стала крупнейшей экологической катастрофой такого рода в мировой истории.

Инцидент произошел 28 февраля, когда на перегоне в Густопече-над-Бечвоу сошел с рельсов состав с бензолом. Цистерны перевернулись, потеряли герметичность, что привело к утечке и последующему возгоранию токсичного вещества.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Чехии.