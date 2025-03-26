В Чехии оценили ущерб от разлива бензола на северо-востоке страны

Министр охраны окружающей среды Чехии Петр Гладик заявил, что утечка бензола в чешском городе Густопече-над-Бечвоу на северо-востоке страны стала крупнейшей экологической катастрофой такого рода в мировой истории. Об этом сообщает новостной портал Idnes.
По словам Гладика, концентрация бензола в районе утечки огромна. Министерство охраны окружающей среды рекомендовало объявить в зараженной токсичным веществом местности режим ЧС, чтобы максимально эффективно обеспечить работы по очистке территории.
Гладик отметил, что устранение последствий катастрофы потребует затрат в сотни миллионов крон, что эквивалентно десяткам миллионов долларов, а сам процесс очистки территории от бензола займет несколько лет. Министр также предупредил о потенциальной опасности попадания токсичного вещества в реку Бечва.
Инцидент произошел 28 февраля, когда на перегоне в Густопече-над-Бечвоу сошел с рельсов состав с бензолом. Цистерны перевернулись, потеряли герметичность, что привело к утечке и последующему возгоранию токсичного вещества.
По данным информагентства CTK, экологический ущерб от катастрофы несколько раз превысил сумму в 100 млн крон (около $4,3 млн). В числе прочего, авария нанесла значительный ущерб имуществу чешских железных дорог. Общий размер убытков оценивается в 125 млн крон (примерно $5,5 млн ), включая.
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