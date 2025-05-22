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Названы продукты, помогающие сохранить белизну зубов

Врач Ростовенко: твердые зеленые овощи и фрукты сохраняют белизну зубов
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Shutterstock

Белоснежная улыбка — мечта многих людей. И одним из важных вопросов на пути к ее достижению является не столько отбеливание зубов, сколько поддержание их светлого тона. О том, какие продукты помогают сохранить белизну зубов, а какие, напротив, способствуют потемнению эмали, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Инна Ростовенко.

По ее словам, белизне зубов в первую очередь способствует употребление твердых зеленых овощей и фруктов, которые механически очищают эмаль, массируют десны и стимулируют выделение слюны, помогающей удалять налет.

«Среди фруктов, в частности, полезна клубника — благодаря яблочной кислоте она оказывает мягкий отбеливающий эффект. Однако следует помнить, что чрезмерное потребление клубники может привести к повышенной чувствительности зубов. А цитрусовые, например лимоны и апельсины, богатые кислотами, помогают устранить пигментацию», — добавила Ростовенко.

Что касается напитков, то, как рассказала стоматолог, самым безопасным и полезным для зубов является обычная вода. Она помогает поддерживать чистоту зубов и кислотно-щелочной баланс в полости рта.

Если говорить о продуктах, которые могут привести к потемнению эмали, то, в первую очередь, это еда с искусственными красителями — различные сладости, соусы и сладкая газировка.

«Если говорить о несладких напитках, отрицательно влияющих на цвет зубов, следует выделить чай (черный и зеленый), кофе и красное вино — они содержат танины, которые увеличивают кислотность и способствуют образованию стойкого налета», — добавила специалист.

В заключение стоматолог напомнила, что, помимо домашнего ухода, для поддержания здоровья полости рта важно раз в полгода проводить профессиональную комплексную гигиену полости рта у стоматолога.

«Кроме того, будет лучше, если специалист обучит вас правильному домашнему уходу, а также подберет средства гигиены, исходя из ваших индивидуальных потребностей», — заключила Ростовенко.

Ранее российский стоматолог рассказал, как в будущем будут выращивать зубы.

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