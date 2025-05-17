Российский стоматолог рассказал, как в будущем будут выращивать зубы

Сейчас у каждого пятого россиянина в возрасте до 45 лет есть пять и более отсутствующих зубов. Эта проблема стояла перед человечеством всегда — изобретение имплантации зубов стало прорывом в стоматологии и уровне жизни, пациенты могли вновь обрести улыбку. Имплантаты меняют жизнь, позволяя получать радости жизни от качественного пережевывания пищи и эстетики, но требуют большой работы как от врача, так и от пациента, чтобы прижились, так как это инородный объект. Поэтому, науку охватывают идеи, как модернизировать тело, чтобы организм мог регенерировать зубы, рассказал «Газете.Ru» Сабит Алиев, стоматолог-хирург, главный врач сети клиник «Российский центр дентальной имплантации».

«Долгое время это было фантазией, но наука не стоит на месте и скоро, совсем незаметно, мы увидим рекламные постеры о выращивании родных зубов. Я слежу за прорывами в регенеративной стоматологии и могу сказать, что исследования уже дают некоторые результаты», — объяснил он.

Попытки вырастить зубы человека ведутся у ученых с 2002 года. Тогда ученые Великобритании провели опыты на крысах и мышах, вполне успешно сумев вырастить у них зубы, которые, к сожалению, выпали.

Позже, уже китайские ученые выделили индуцированные плюрипотентные стволовые клетки из человеческой мочи, смешали их с различными биоматериалами. Смесь ввели в десны мышей, из которых появилось формирование, похожее на зубы.

Затем в Китае придумали «биозуб», выращенный в лаборатории, из родных для организма клеток. Клетки выращивают в лаборатории, а когда появляются первые зачатки, устанавливают на место удаленного зуба и вокруг создают каркас из полимеров.

«В 2014-15 годах ученые Гарвардского университета попробовали разбудить стволовые клетки, расположенные у корней зубов мышей с помощью ультразвука. В течение суток появилась дентина, корни. Но до конца не сформировался. Есть еще одно исследование, когда прямо в ротовую полость закрепляют каркас, напечатанный на 3D- принтере с молекулами зуба. Технология подразумевает, что стволовые клетки задействуются прямо из организма и сформируют новый зуб», — рассказал он.

Так или иначе, все эти исследования проверены только на мышах и свиньях. И многие зубы, выращенные в лабораторных условиях, вообще лишены эмали или корней — без такой защиты зубы подвержены кариесу, восприимчивы к проблемам, а значит, слабые.

«Уже наши специалисты МГМСУ им. А. Евдокимова придумали новый метод. Имплант создается не в лаборатории, а прямо в челюсти. Для внедрения этой технологии необходимо подготовить челюсть к созданию нового зуба. Ученые считают, что в этом случае могут быть применены стволовые клетки волосяных луковиц. Все эти методы еще не до конца изучены и требуют еще долгих исследований и большой научной работы», — сказал врач.

Создание искусственных имплантов сделало большой прорыв в стоматологии. Но выращенный зуб — еще более значимый прорыв. Это не инородное тело, которое может вызвать воспаления.

Выращенный на основе собственного корня зуб с живыми клетками более безопасен для организма, он связан с десной и костной тканью. А значит, не будет отторгаться и риски осложнений минимальны. Благодаря биологической структуре более долговечен и прочен.

«Конечно, еще рано судить о введении технологии «биозуба». Ученым надо вырастить стабильный, прочный зуб в лабораторных условиях и на человеке. Доказать интеграцию такого зуба в организме, устойчивость к кариесу. Также неизвестно, как они будут подвержены к возрастным изменениям. Но, я считаю, что в ближайшие 20 лет технология доработается и незаметно зайдет в стоматологический процесс», — резюмировал он.

Ранее были названы самые полезные продукты для детских зубов.