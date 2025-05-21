Пенсионерка лишилась денег и машины, пытаясь заменить электросчетчик

Жительница Курска поверила в замену электросчетчика и перевела мошенникам 1,8 млн рублей, продав машину и обналичив накопления. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с пожилой женщиной под видом сотрудников энергосбытовой компании и сообщили о необходимости замены счетчика. Незнакомец убедил курянку установить приложение в телефон и назвать цифровой код из СМС-сообщения.

Следующий звонок поступил от «сотрудника» Росфинмониторинга. Аферист запугал пенсионерку попыткой снятия ее сбережений с банковского счета и предложил план по спасению средств. Потерпевшая обналичила накопления и перевела их на продиктованный злоумышленниками счёт.

Спустя время мошенники снова позвонили пенсионерке и убедили ее в том, что неизвестные выставили на продажу ее автомобиль. Чтобы иномарка не досталась посторонним, курянка должна была срочно продать ее, вырученные деньги женщина также перечислила на «безопасный» счет. Общий ущерб составил 1,8 млн рублей.

Ранее старшеклассник «спасал» родителей от тюрьмы и отдал мошенникам почти 500 тыс. рублей.