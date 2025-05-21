Мужчина жестоко избил жену на глазах у 12-летнего сына в Петербурге

В Петербурге мужчина жестоко избил жену на глазах у сына

ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге 45-летний мужчина жестоко избил свою 52-летнюю супругу при 12-летнем сыне, которому пришлось бежать в магазин, чтобы попросить о помощи. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 20 мая. Мальчик в панике прибежал в супермаркет на Заводском проспекте и сообщил, что его отец избивает мать в их квартире. Очевидцы немедленно вызвали правоохранителей.

Прибывший наряд Росгвардии обнаружил в квартире женщину без сознания со следами побоев. Ее срочно госпитализировали в медицинское учреждение. Ее мужа, ранее судимого за кражи, грабежи, вымогательство и причинение побоев, задержали на месте.

Ребенка временно разместили в Центре социальной помощи семье. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится в отделе полиции, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее крымчанин выпил и жестоко избил 86-летнего отца из-за замечания о его образе жизни.