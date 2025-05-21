Крымчанин выпил и жестоко избил 86-летнего отца из-за замечания о его образе жизни

В Севастополе пьяный мужчина едва не забил своего 86-летнего отца после его упрека за аморальный образ жизни. Об этом сообщили в полиции города.

Недавно между родственниками произошел конфликт. Пенсионер сделал своему взрослому сыну замечание о его аморальном образе жизни. В тот момент 49-летний мужчина был пьян и с агрессией отреагировал на слова отца. В приступе ярости он толкнул пожилого родителя в грудь, отчего тот потерял равновесие и упал, получив травмы.

Мать нападавшего помогла мужу подняться, но взрослый сын не остановился на этом и продолжил наносить удары, угрожая отцу расправой. Женщина обратилась за помощью в экстренные службы, и злоумышленника задержали. Возбуждены уголовные дела по двум статьям, фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее россиянка сварила мать в кипятке после ссоры из-за оплаты коммуналки.