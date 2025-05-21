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В Таиланде арестовали кошку, укусившую двух полицейских

Mothership: полицейские в Таиланде арестовали кошку, укусившую их
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В Таиланде арестовали кошку за то, что она укусила двух полицейских, пишет Mothership.

В сети набирает популярность необычный случай, произошедший в Таиланде. Там была «арестована» кошка за то, что якобы напала на полицейских. Согласно публикации, животное было официально обвинено в попытке нападения на сотрудника.

На опубликованных фотографиях видно, как полицейские держат кошку, у которой даже сделали «фоторобот», как у настоящего преступника. Вместо отпечатков пальцев были сняты отпечатки лап , а также проведен тест на мочу , чтобы проверить, нет ли в организме животного следов канабиса или других веществ, способных вызвать гиперактивное поведение.

К счастью для пушистого «преступника», тест показал отрицательный результат — никаких наркотических веществ найдено не было. После завершения всех процедур полицейские заявили, что кошка отпущена под залог.

«Правовые меры должны быть приняты, чтобы дать пример другим котам, чтобы они не шли по стопам этого кота», — пошутили офицеры.

Хозяин животного явился в участок, забрал питомца домой и, как предполагается, провел с ним воспитательную беседу.

Ранее корги-полицейская в Китае стала звездой интернета, украв у девочки сосиску.

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