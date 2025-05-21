Россияне ответили, как они готовились к выпускным экзаменам

«КП»: 48% россиян заявили, что всегда начинали готовиться к экзаменам заранее

Почти половина (48%) россиян ответили, что всегда ответственно подходили к подготовке к экзаменам и начинали готовиться к ним заранее. Это показал опрос kp.ru, проведенный в преддверии выпускных экзаменов. В нем приняли участие 3,4 тыс. человек.

18% опрошенных поделились, что во время подготовки они всегда делали шпаргалки, чтобы лучше усвоить материал и быть более уверенными.

«И сам готовился и шпоры писал! На всякий случай! Пока шпоры готовишь, все выучишь!» — рассказал участник опроса.

17% респондентов ответили, что к экзаменам они готовились всегда буквально в последнюю ночь. Еще 8% сообщили, что совсем не готовились к ним и надеялись на удачу. Столько же опрошенных подходили к подготовке максимально ответственно и занимались с репетиторами. Оставшийся 1% выбрали вариант «другое».

Врач-психиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Скавыш до этого говорил, что уровень стресса во время подготовки к ЕГЭ и ОГЭ зависит не столько от сложности заданий, сколько от отношения выпускника к ним.

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