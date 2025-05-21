Грабитель в противогазе украл из аптеки кассовый аппарат и презервативы

В Нягани задержали подозреваемого в ограблении аптеки и пункта выдачи, грабитель пытался спрятаться от сотрудников полиции в прицепе КамАЗа. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Злоумышленник в противогазе разбил входную дверь в аптеке, вынес оттуда кассовый аппарат и средства контрацепции. Злоумышленника заметил случайный прохожий, который вызвал наряд полиции. Увидев стражей порядка, грабитель попытался скрыться, он спрятался от полицейских в прицепе грузовика, но был пойман.

В ходе обыска у задержанного также было обнаружено украденное, а также ноутбук, 27-летний мужчина признался, что технику он украл из пункта выдачи заказов. В складское помещение маркетплейса злоумышленник проник аналогичным образом, используя в качестве маскировки противогаз и перчатки. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, украл у спящего телефон, снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей.

Ранее в Волгоградской области мужчина ограбил почту и получил 3 года колонии.