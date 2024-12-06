На Урале учительница дала пощечину ученику за срыв урока

В Екатеринбурге педагог не справилась с эмоциями и наградила восьмиклассника школы №80 оплеухой. Об этом сообщает Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Как рассказали очевидцы, их одноклассник включал на телефоне разные звуки, чем мешал вести урок. Учительница биологии требовала телефон у ученика, а тот якобы отказывался его отдавать, а еще выключал в классе свет. В какой-то момент педагог вышла из себя.

На кадрах видно, как учительница наклонилась над юношей за партой и что-то говорит ему. Затем слышен звонкий шлепок. Школьники утверждают, что мальчик получил по щекам дважды.

Мнения подписчиков по поводу поведения работницы школы разделились. Одни встали на сторону учительницы и отметили, что она сделала это от «бессилия», и предположили, что «мальчик получил заслуженно». Другие возмутились и назвали подобные «жесты» от учителя неприемлемыми.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили, что начали проверку по факту случившегося.

До этого жительница Якутска пожаловалась, что сотрудники коррекционной школы толкнули и ударили ее брата с тяжелым нарушением речи.