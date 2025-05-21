В Архангельской области потушили пожар, охвативший жилые дома

МЧС: в Емецке Архангельской области потушили три частных дома и хозпостройки

Пожарные ликвидировали возгорание жилых домов на улице Горончаровского в селе Емецк Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь успел охватить двухэтажный многоквартирный жилой дом, два частных домовладения и хозпостройки и распространиться на площади 800 квадратных метров.

К тушению огня привлекались более 40 специалистов и 11 единиц техники. В ходе ликвидации возгорания были обнаружены тела трех человек без признаков жизни.

В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Накануне в Иркутском округе непотушенная сигарета стала причиной крупного ландшафтного пожара. О возгорании сухой травы на 10-м км Голоустненского тракта в экстренные службы сообщили очевидцы. Огонь охватил 31 га, тушить его пришлось более восьми часов.

Выяснилось, что причиной пожара стала неосторожность при курении: 46-летний иркутянин бросил в сухую траву тлеющую сигарету. По факту произошедшего проводится проверка, виновнику возгорания может грозить уголовная ответственность. С мужчины также могут взыскать через суд компенсацию расходов на тушение.

Ранее в МЧС рассказали о последствиях пожара в детском лагере «Огонек» в Забайкалье.