«Поезд Победы» впервые прибыл в ДНР

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне передвижной музей «Поезд Победы» впервые посетил Донецкую народную республику, сообщают организаторы. За три дня выставку в Донецке, Харцызске и Мариуполе посетили более 2,5 тысячи человек, для которых экспозиция стала не только данью памяти предков, но и символом борьбы с современными вызовами.

В Донецке на открытии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин. Он выразил благодарность создателям музея и подчеркнул его значение, особенно для молодежи: «Это несомненно очень важно, особенно детям, которые смогут увидеть, понять и осознать, почему наша страна самая лучшая, самая сильная и, несмотря на все внешние агрессии, мы будем двигаться дальше, побеждать, возрождать нашу Родину», — заявил глава ДНР.

Пушилин также отметил, что мечтает о создании подобного поезда, посвященного победе в специальной военной операции.

«Каждый из десяти вагонов — отдельная глава о том, что пришлось пережить нашим людям с первых дней войны до Великой Победы: более 150 ростовых фигур, около четырех тысяч оригинальных реквизитов, 50 проекторов, спецэффекты и атмосфера, от которой мурашки по коже.

Это действительно надо видеть своими глазами», — отметил Денис Пушилин на официальной странице в Telegram.

Среди гостей были ветераны СВО, включая ополченца Сергея Иванченко, который с 2014 года защищает Донбасс. «Я считаю, что в этом поезде обязательно должны побывать наши ребята, перед отправкой на линию боевого соприкосновения», — поделился он.

Экскурсии вызвали сильные эмоции у школьников и педагогов. «Эмоции просто переполняют, я такого еще не видела. Я в этом поезде увидела то, что действительно было с нашим народом. Это было страшно, но он выстоял», — отметила директор одной из школ.

Ранее передвижной поезд-музей «Поезд Победы» прибыл в центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха министерства обороны «Патриот».