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В Ярославле пьяный пассажир избил таксиста и разгромил его машину

В Ярославле будут судить мужчину, разгромившего автомобиль такси

В Кировском районе Ярославской области будут судить местного жителя, который разгромил машину такси и напал на водителя. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Пьяный обвиняемый несколько раз ударил водителя такси, разгромил его машину. Мужчина забрался на капот и прыгал на нем. Здоровью водителя такси причинен легкий вред, ремонт машины обошелся ему в 49 тысяч рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Оренбургской области пассажир напал на таксистку и угнал у нее машину. 49-летняя местная жительница таксовала в темное время суток. Один из пассажиров предложил ей 5 тысяч рублей при условии, что та будет всю ночь катать его по городу, — женщина согласилась. Ближе к утру пассажир напал на нее и, угрожая ножом, заставил покинуть автомобиль. Он сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Таксистка осталась на остановке. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в тот же день, им оказался ранее судимый 37-летний мужчина.

Ранее оренбуржец избил водителя маршрутки из-за того, что автобусы редко ходят.

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